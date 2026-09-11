11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки Надежда Тишкова и Виктория Секретова поделились первыми эмоциями после выхода в финал домашнего Кубка Победы, сообщает корреспондент БЕЛТА.
На турнире наши пляжницы одержали четыре победы в четырех матчах. В полуфинале волейболистки жлобинской "Искры" в двух сетах обыграли Кристину Филимонову и чемпионку России Екатерину Шевцову из московского "Динамо".
"Очень счастливы, поддержка трибун была невероятной, всем большое спасибо. К плей-офф мы усилили свою подачу, в полуфинале смогли прочитать игру соперниц, и они не знали, как противостоять нам. Девочки все равно молодцы, была интересная борьба, - отметила Секретова. - Мы долго готовились, шли в этот финал напролом и рады, что все получилось. Даже немного не верится".
12 сентября чемпионки страны встретятся с действующими обладательницами Кубка Победы Марией Егоровой и Марией Лазуренко из калининградского "Локомотива". "Это одна из лучших пар России, но мы - сильнейшая пара Беларуси. Будем играть только на победу и покажем еще больше, чем показывали до этого. Должна быть равная игра", - сказала Тишкова.-0-
Спорт
11 сентября 2026, 19:23
"Смогли прочитать игру соперниц". Волейболистка Секретова о победе в полуфинале Кубка Победы
Виктория Секретова. Фото из архива
Новости рубрики Спорт
Главное
Топ-новости
Вольфович: Следственный комитет стал надежным щитом в защите государства и общества от преступных посягательств
Библиотеке Отделения ООН в Женеве в Год белорусской женщины подарена книга "Судьбы женщин - судьба единой Беларуси"
С нами интереснее