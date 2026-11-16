16 ноября. Минск /Корр. БЕЛТА/. В двух группах третьего дивизиона Лиги наций УЕФА состоялись поединки шестого тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.



Лидеры квартета С3 футболисты Словакии завершили турнир в Астане, сыграв вничью с командой Казахстана - 2:2. В шести проведенных встречах словаки добыли три виктории и столько же раз сыграли вничью, у Казахстана ни одной победы при двух ничьих и четырех поражениях. Второе место заняли футболисты Фарерских островов, которые одолели у себя дома молдавскую сборную - 1:0. Итоговое положение: Словакия - 12 очков, Фарерские острова - 8, Молдова - 7, Казахстан - 3. Словакия вышла в лигу В, а Фареры проведут переходные поединки за право играть во втором дивизионе ЛН.



В группе С4 первенствовали исландцы, которые разгромили в Рейкьявике команду Люксембурга с сухим счетом 3:0. Вторыми финишировали эстонцы, победившие в Таллине футболистов Болгарии - 2:1. Итоговое положение: Исландия - 14, Эстония - 12, Болгария - 4, Люксембург - 3.



В сильнейшем дивизионе сегодня определятся две лучшие команды группы А2. Ее лидер сборная Нидерландов сыграет в Берлине с Германией (начало встречи в 22.45; прямая трансляция на телеканале "Спорт ТВ"), а футболисты Греции примут в Волосе сербов. Положение команд после пяти туров: Нидерланды - 11 очков, Греция - 8, Германия - 8, Сербия - 0.



Ранее в четвертьфинал пробились сборные Англии, Испании, Франции, Бельгии и Португалии. Последний четвертьфиналист станет известен 17 ноября после заключительных встреч в квартете А4. Сборная Дании в Копенгагене встретится с Норвегией, а в Кардиффе футболисты Уэльса будут соперничать с португальцами. Положение команд: Португалия - 12, Дания - 9, Норвегия - 6, Уэльс - 3.



Сборная Беларуси в последнем матче этого сезона уступила победителям группы С1 албанцам со счетом 0:2 и заняла второе место. Весной 2027 года белорусам предстоит провести переходные поединки с одной из команд, которая займет четвертое место в одной из групп лиги В.-0-