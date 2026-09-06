"Славутич" впервые завоевал Кубок Салея, "Шахтер" проиграл четвертый финал подряд

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Смоленский "Славутич" одержал победу в розыгрыше Кубка Беларуси по хоккею, который носит имя Руслана Салея, сообщает корреспондент БЕЛТА.



До финала второго по значимости турнира в белорусском хоккее дошли "Славутич" и "Шахтер". Солигорчане сыграли в решающем матче в четвертый раз подряд, три предыдущие попытки были для "горняков" неудачными. Российский клуб, в свою очередь, стал первым в истории представителем зарубежья, попавшим в финал Кубка Салея. Матч за трофей впервые прошел за пределами нашей страны (в Смоленске).



Хоккеисты "Шахтера" открыли счет в поединке в конце стартовой трети. Во втором отрезке команды обошлись без голов, а в середине третьего периода гости удвоили перевес. В оставшееся до сирены время хозяева успели сравнять цифры, и встреча перешла в овертайм. Там смоляне дожали солигорчан - 3:2, "золотую" шайбу забросил Иван Сушинский.



На групповом этапе россияне одержали четыре победы в шести матчах, в четвертьфинале по буллитам прошли "Брест" (2:1), а в полуфинале выбили "Металлург" (6:3). "Славутич" стал восьмым за 25 лет обладателем Кубка Салея, ранее трофей выигрывали "Юность" (8 раз), "Гомель" (5), минское "Динамо" (4), гродненский "Неман" (3), столичный "Керамин" и "Витебск" (по 2), а также жлобинский "Металлург" (1).-0-