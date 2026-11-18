18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские хоккеисты отметились результативными действиями в матчах среды в регулярном чемпионате КХЛ, сообщает корреспондент БЕЛТА.



"Северсталь" на своем льду со счетом 4:2 обыграла "Сочи". В двух голевых атаках хозяев принял участие Александр Скоренов, отдавший две результативные передачи. Белорус набрал больше очка за матч впервые с конца сентября, в текущем сезоне у Скоренова 13 (3+10) баллов в 27 играх. Череповчане добыли четвертую победу подряд и поднялись на 4-е место Западной конференции.



"Адмирал" в Омске уступил "Авангарду" (1:3), единственную шайбу дальневосточного клуба забросил наш Иван Янченко. В 22 матчах сезона форвард заработал 9 (6+3) пунктов. "Моряки" проиграли четыре поединка кряду и идут вне зоны плей-офф на Востоке. Также 18 ноября "Салават Юлаев" благодаря трем очкам экс-динамовца Вадима Шипачева в Уфе одолел "Барыс" (5:3).-0-