СКА, "Кронон" и "Машека" победили в играх гандбольного чемпионата Беларуси

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На чемпионате Беларуси по гандболу завершились встречи четвертого тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.



Вице-чемпионы страны гандболисты минского СКА переиграли столичный БГУФК-СКА-РГУОР со счетом 38:31. В Могилеве обладатели бронзовых наград гандболисты "Машеки" в упорной борьбе добыли победу над гостями из "Гомеля" - 30:29, а гродненский "Кронон" уверенно обыграл на выезде "МАЗ-Оршу" с результатом 38:27. Накануне действующий чемпион страны победил в Дзержинске Минский областной гандбольный клуб (МОГК) с результатом 33:29. После четырех туров по восемь очков из восьми возможных набрали "Мешков Брест", СКА, "Кронон" и "Машека". Матчи пятого тура состоятся 10-11 октября.



После трех игровых дней женского первенства без потерь идут гандболистки "БНТУ-БелАЗа", гродненской "Городничанки" и "Гомеля", набравшие по шесть очков, минский СКА отстает на один балл. Следующие поединки пройдут 3 октября.-0-