Система VAR впервые поработает в Беларуси на динамовском дерби футбольного чемпионата

Внедрение VAR - это не просто техническое обновление, а инвестиция в справедливость игры, которая позволит минимизировать количество спорных моментов и сделать матчи еще более зрелищными и профессиональными. Сейчас к работе с этой системой готовы десять белорусских стадионов, рассказали в ассоциации "Белорусская федерация футбола". Пока в распоряжении АБФФ два специальных автомобиля, оборудованных VAR-системами. Планируется, что на первых порах они будут работать на одном или двух матчах каждого тура национального чемпионата.-0-

Фото Ярослава Зарецкого Фото Ярослава Зарецкого

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В матче футболистов-динамовцев Минска и Бреста впервые в Беларуси будет работать система VAR - видеопомощник арбитров, сообщает корреспондент БЕЛТА.Первая встреча с использованием VAR пройдет 13 сентября на поле Национального футбольного стадиона в Минске. Это станет важным этапом в развитии белорусского чемпионата и послужит повышению качества судейства матчей команд высшей лиги. Главным арбитром судейской бригады, которой предстоит работать с новой технологией, назначен Амин Кургхели, а за работу системы VAR будут отвечать Антон Лашук, Юрий Хомченко и оператор повторов Андрей Козырев. В распоряжении видео-ассистентов современное оборудование - несколько больших мониторов, картинка на которые будет подаваться с 14-16 камер.