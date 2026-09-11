Система VAR впервые поработает в Беларуси на динамовском дерби футбольного чемпионата

Первая встреча с использованием VAR пройдет 13 сентября на поле Национального футбольного стадиона в Минске. Это станет важным этапом в развитии белорусского чемпионата и послужит повышению качества судейства матчей команд высшей лиги. Главным арбитром судейской бригады, которой предстоит работать с новой технологией, назначен Амин Кургхели, а за работу системы VAR будут отвечать Антон Лашук, Юрий Хомченко и оператор повторов Андрей Козырев. В распоряжении видео-ассистентов современное оборудование - несколько больших мониторов, картинка на которые будет подаваться с 14-16 камер.
Внедрение VAR - это не просто техническое обновление, а инвестиция в справедливость игры, которая позволит минимизировать количество спорных моментов и сделать матчи еще более зрелищными и профессиональными. Сейчас к работе с этой системой готовы десять белорусских стадионов, рассказали в ассоциации "Белорусская федерация футбола". Пока в распоряжении АБФФ два специальных автомобиля, оборудованных VAR-системами. Планируется, что на первых порах они будут работать на одном или двух матчах каждого тура национального чемпионата.-0-
Фото Ярослава Зарецкого