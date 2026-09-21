Сильнейших всадников соберет чемпионат Беларуси по преодолению препятствий в Ратомке

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Ратомке с 23 по 26 сентября пройдет чемпионат Беларуси по преодолению препятствий. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве спорта.



Маршруты турнира характеризуются различной сложностью: от скоростных до классических - с перепрыжкой. Квалификационные маршруты с высотой препятствий от 120 до 145 см проверят техническую подготовленность спортивных пар.



За звание чемпиона Беларуси всадники будут бороться в финальном маршруте Гран-при с высотой препятствий 150 см, который состоится в заключительный день соревнований - 26 сентября. Старт программ ежедневно в 9.00.-0-