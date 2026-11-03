Штангистка Володько второй год подряд стала четвертой на планетарном форуме 

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Сюзанна Володько остановилась в шаге от медали чемпионата мира по тяжелой атлетике в Китае в категории до 69 кг, сообщает корреспондент БЕЛТА.



В рывке Володько последовательно справилась с весами в 103, 106 и 108 кг и после упражнения шла пятой. Выступления в толчке белоруска начала с неудачного подхода на 130 кг, но затем подняла 133 и 136 кг. Сумма в 244 кг принесла Сюзанне четвертую строчку в двоеборье среди 48 девушек. Бронзовая медалистка Хулиет Родригес из Колумбии обошла белоруску лишь на один килограмм.



Первое место с мировым рекордом в 275 кг заняла Сон Кук Хьян из КНДР, вслед за ней расположилась соотечественница Ри Сук (259 кг). Еще одна наша спортсменка Диана Мойсеевич набрала 219 кг и не вошла в топ-20.



На прошлогоднем планетарном форуме в Норвегии Володько также стала 4-й, а три года назад замкнула шестерку на ЧМ в Саудовской Аравии. Сюзанна является чемпионкой Европы 2026 года и призером турниров 2024 и 2025 годов, на Олимпийских играх в Париже белоруска была четвертой.



1 ноября наша Алина Щепанова показала 14-й результат в категории до 61 кг. В среду на главном старте сезона выступит Игорь Лозко (до 95 кг), а 5 ноября на помост выйдет Дарья Наумова (до 77 кг). Всего участие в чемпионате мира в Китае принимают более 500 тяжелоатлетов из 98 стран.-0-