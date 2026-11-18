18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская штангистка Юлия Котенева завоевала золото Открытого Кубка ШОС по тяжелой атлетике в Москве, сообщает корреспондент БЕЛТА.



Представительница Беларуси одержала победу в категории до 53 кг. В рывке Котенева показала результат 83 кг и шла второй вслед за Людией Монтеро Рамос из Кубы. В толчке Юлия подняла штангу весом 100 кг, благодаря чему обошла кубинку по сумме двоеборья (183 кг против 179 кг). Тройку замкнула россиянка Ксения Старостина (160 кг).



На пьедестал по итогам соревнований в категории до 65 кг поднялись два белоруса: Кирилл Винников завоевал серебро (253 кг), Александр Мотькин - бронзу (230 кг). Первое место занял кубинец Кальдерон Лазаро (264 кг). У девушек в весе до 49 кг тройку замкнула наша Варвара Бородинова (156 кг), золото досталось Рушании Камзиной из Узбекистана (164 кг).-0-