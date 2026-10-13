Штангистка Ильина стала чемпионкой Европы среди юниорок

Ранее 13 октября наш Даниил Блоцкий занял шестое место в весовой категории до 65 кг среди юниоров не старше 20 лет. В среду на албанский помост выйдет белоруска Яна Савенок (U23, до 57 кг). Всего континентальный форум собрал в Дурресе около 400 тяжелоатлетов из 38 стран, в состав нашей делегации вошли двадцать штангистов. Турнир продлится по 19 октября.-0- Ранее 13 октября наш Даниил Блоцкий занял шестое место в весовой категории до 65 кг среди юниоров не старше 20 лет. В среду на албанский помост выйдет белоруска Яна Савенок (U23, до 57 кг). Всего континентальный форум собрал в Дурресе около 400 тяжелоатлетов из 38 стран, в состав нашей делегации вошли двадцать штангистов. Турнир продлится по 19 октября.-0-





Фото Минспорта

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евгения Ильина принесла белорусской команде первые медали чемпионата Европы по тяжелой атлетике среди юниоров и молодежи в албанском Дурресе, сообщает корреспондент БЕЛТА.Наша спортсменка стала лучшей на континенте в категории до 57 килограммов среди девушек до 20 лет. В рывке Ильина справилась со штангой весом 81, 84 и 86 кг, а в толчке совершила удачные попытки на 100 и 104 кг. Победу в двоеборье белоруске принесла сумма в 190 кг, что на три килограмма больше результата серебряной медалистки. Также Евгения завоевала малые золотые медали в обоих упражнениях.