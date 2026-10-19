Штангистка Бондикова взяла полный комплект наград на первенстве Европы-U23

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Елена Бондикова завоевала три медали на молодежном чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Албании, сообщает корреспондент БЕЛТА.





Наша спортсменка стала трехкратным призером в категории свыше 86 кг среди девушек до 23 лет. В первом упражнении Елена показала результат 113 кг, во втором справилась с весом в 132 кг. Сумма белоруски в 245 кг принесла ей серебро в двоеборье, победу с перевесом в один килограмм одержала турчанка Фатмагуль Чевик. В рывке Бондикова завоевала малую золотую медаль, а в толчке - малую бронзу.

Ранее чемпионками Европы в олимпийском двоеборье стали наши Евгения Ильина (U20, до 57 кг) и Ольга Галынская (U20, до 61 кг), а Игнатий Павлюковец (U23, до 95 кг) замкнул топ-3. Всего континентальный форум среди юниоров и молодежи собрал в Албании около 400 тяжелоатлетов из 38 стран, в состав белорусской команды вошли двадцать штангистов.-0- Ранее чемпионками Европы в олимпийском двоеборье стали наши Евгения Ильина (U20, до 57 кг) и Ольга Галынская (U20, до 61 кг), а Игнатий Павлюковец (U23, до 95 кг) замкнул топ-3. Всего континентальный форум среди юниоров и молодежи собрал в Албании около 400 тяжелоатлетов из 38 стран, в состав белорусской команды вошли двадцать штангистов.-0-





Фото Минспорта