Штангист Павлюковец стал третьим на молодежном первенстве континента 

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский тяжелоатлет Игнатий Павлюковец стал бронзовым призером проходящего в албанском Дурресе чемпионата Европы среди юниоров и молодежи, сообщает корреспондент БЕЛТА.



Белорус замкнул тройку лучших в категории до 95 кг среди молодежи до 23 лет. В рывке Павлюковец показал результат 166 кг, который принес ему малое серебро в этом упражнении. В лучшей попытке в толчке наш штангист поднял 200 кг, итоговая сумма Игнатия в 366 кг стала третьей среди двадцати участников.



Победу одержал россиянин Михаил Подкорытов (373 кг), второе место занял албанец Эрджан Кофша (367). В 2023, 2024 и 2025 годах Павлюковец становился призером юниорских чемпионатов мира, на прошлогоднем континентальном форуме - U20 Игнатий был вторым.



За день до окончания турнира в Дурресе в активе наших штангистов девять медалей (6-2-1), чемпионками Европы в двоеборье стали Евгения Ильина и Ольга Галынская. 19 октября на албанский помост выйдут трое белорусских спортсменов.-0-