19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсмены завоевали 15 медалей чемпионата Европы по тяжелой атлетике 2026 года среди юниоров до 20 лет и молодежи до 23 лет, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Из Албании наша команда увезет 15 медалей (8-3-4), пятеро белорусов стали призерами в олимпийском двоеборье, еще десять наград были добыты в отдельных упражнениях. Звание абсолютной чемпионки Европы среди юниорок до 20 лет завоевала Евгения Ильина (до 57 кг), два золота взяла Ольга Галынская (U20, до 61 кг).
Полный комплект медалей собрала Елена Бондикова (U23, свыше 83 кг), двукратным призером стал Игнатий Павлюковец (U23, до 95 кг). Также на подиум поднимались Артем Рогожинский (U20, свыше 110 кг, золото в рывке) и Андрей Балбышев (U23, до 85 кг, серебро в рывке). Всего на турнире выступили почти 400 тяжелоатлетов из 38 стран, Беларусь представили двадцать штангистов.-0-
Спорт
Штангист Куровский стал третьим на чемпионате Европы-U23, у белорусов 15 наград турнира
19 октября 2026, 18:26
Штангист Куровский стал третьим на чемпионате Европы-U23, у белорусов 15 наград турнира
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