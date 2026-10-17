17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Андрей Балбышев завоевал медаль проходящего в албанском Дурресе чемпионата Европы по тяжелой атлетике среди юниоров и молодежи, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Участие в турнире в категории до 85 кг среди молодежи до 23 лет приняли 14 атлетов. В рывке Балбышев справился со штангой весом 151, 154 и 157 кг, что принесло ему малую серебряную медаль в этом упражнении. Выступления в толчке белорус начал с успешного подхода на 180 кг, но две попытки на 185 кг были неудачными. В двоеборье Андрей показал четвертый результат (337 кг), уступив бронзовому призеру по сумме четыре килограмма.
Ранее на континентальном форуме в Албании братья Артур и Роман Якушевы (U23) стали пятым и седьмым соответственно в весе до 75 кг, Олег Копа (U20) занял шестое место в категории до 85 кг, а Дарья Харланчук и Мария Иванова (U20) расположились на пятой и шестой строчках в весе до 77 кг. Соревнования в Албании завершатся 19 октября.-0-
Спорт
17 октября 2026, 21:23
Штангист Балбышев взял серебро в рывке на молодежном первенстве Европы
Фото Минспорта
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