Штангист Балбышев взял серебро в рывке на молодежном первенстве Европы 

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Андрей Балбышев завоевал медаль проходящего в албанском Дурресе чемпионата Европы по тяжелой атлетике среди юниоров и молодежи, сообщает корреспондент БЕЛТА.



Участие в турнире в категории до 85 кг среди молодежи до 23 лет приняли 14 атлетов. В рывке Балбышев справился со штангой весом 151, 154 и 157 кг, что принесло ему малую серебряную медаль в этом упражнении. Выступления в толчке белорус начал с успешного подхода на 180 кг, но две попытки на 185 кг были неудачными. В двоеборье Андрей показал четвертый результат (337 кг), уступив бронзовому призеру по сумме четыре килограмма.



Ранее на континентальном форуме в Албании братья Артур и Роман Якушевы (U23) стали пятым и седьмым соответственно в весе до 75 кг, Олег Копа (U20) занял шестое место в категории до 85 кг, а Дарья Харланчук и Мария Иванова (U20) расположились на пятой и шестой строчках в весе до 77 кг. Соревнования в Албании завершатся 19 октября.-0-