Шпажист Семоненко стал призером Всероссийских соревнований в Москве

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Марк Семоненко завоевал медаль Всероссийских соревнований по фехтованию на шпагах в Москве, сообщили БЕЛТА в пресс-службе БРФФ.



Участие в мужском турнире приняли 142 шпажиста. По ходу соревнований Семоненко прошел по одному представителю Москвы и Санкт-Петербурга, а также двух спортсменов из Новосибирской области. В полуфинале Марк на решающем уколе уступил Владимиру Чичеву из Ленобласти (14:15) и стал обладателем бронзы.



У девушек лучшей из белорусок оказалась Александра Цурская, которая дошла до 1/8 финала и заняла итоговое девятое место среди 143 участниц.-0-