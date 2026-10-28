28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Марк Семоненко завоевал медаль Всероссийских соревнований по фехтованию на шпагах в Москве, сообщили БЕЛТА в пресс-службе БРФФ.
Участие в мужском турнире приняли 142 шпажиста. По ходу соревнований Семоненко прошел по одному представителю Москвы и Санкт-Петербурга, а также двух спортсменов из Новосибирской области. В полуфинале Марк на решающем уколе уступил Владимиру Чичеву из Ленобласти (14:15) и стал обладателем бронзы.
У девушек лучшей из белорусок оказалась Александра Цурская, которая дошла до 1/8 финала и заняла итоговое девятое место среди 143 участниц.-0-
Спорт
28 октября 2026, 07:17
Шпажист Семоненко стал призером Всероссийских соревнований в Москве
Фото Министерства спорта
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