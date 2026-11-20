20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Марк Семоненко завоевал медаль в турнире по фехтованию на шпагах на Открытом Кубке ШОС в Москве, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минспорта.





Участие в соревнованиях шпажистов приняли 32 фехтовальщика из десяти стран. На групповом этапе Семоненко выиграл два поединка, а на старте плей-офф прошел соотечественника Льва Евсеенко. Также Марк победил представителей Кыргызстана и России, но потерпел неудачу в полуфинале и стал обладателем бронзы. Золото завоевал Алексей Касаткин из Казахстана, еще один белорус Михаил Митрахович дошел до 1/4 финала.





В мужской сабле в десятку сильнейших вошли наши Степан Коваль и Сергей Кисель. 20 ноября на Кубке ШОС в Москве состоятся соревнования у шпажисток, также будут разыграны два личных комплекта наград в фехтовании на рапирах. На субботу и воскресенье запланированы командные турниры во всех видах оружия.-0-