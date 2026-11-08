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Шкурдай взяла четыре личных золота на чемпионате страны по плаванию на короткой воде 

Опубликовано:

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Спорт
08 ноября 2026, 18:49

Шкурдай взяла четыре личных золота на чемпионате страны по плаванию на короткой воде 

Фото Белорусской федерации плавания
Фото Белорусской федерации плавания
Фото Белорусской федерации плавания
8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столичном бассейне международного стандарта завершился открытый чемпионат Беларуси по плаванию на короткой воде, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Больше всего личных золотых медалей (4) завоевала Анастасия Шкурдай, которая выиграла все три дистанции на спине (50 м, 100 м и 200 м), а также победила на 200-метровке комплексом. По три индивидуальные виктории одержали Алина Змушко, Анастасия Кулешова и Григорий Пекарский, который вместе с Артемом Ермаком стал лучшим по золоту с учетом эстафет (по 7 побед).

Всего более 500 участников чемпионата разыграли 45 комплектов наград, вместе с белорусами выступали гости из России, Сербии, Азербайджана, Армении и Казахстана. На турнире были побиты три национальных рекорда: новые достижения установили Пекарский (50 м вольным стилем), Кулешова и Иван Шамшурин (оба - на 200 м баттерфляем).

Данный старт стал для лидеров нашей команды одним из последних этапов подготовки к чемпионату мира по плаванию на короткой воде, который пройдет в Китае с 1 по 6 декабря. На данный момент нормативы для участия в планетарном форуме выполнили Шкурдай, Змушко, Кулешова, Ермак, Пекарский, Шамшурин и Илья Шиманович.-0- 
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