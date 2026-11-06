6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двенадцать комплектов наград разыграны во второй день открытого чемпионата Беларуси по плаванию на короткой воде в столице, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Золотые медали у мужчин 6 ноября завоевали Илья Шиманович (100 м брассом), Григорий Пекарский (100 м баттерфляем), Артем Ермак (50 м на спине) и Владислав Величко (1500 м). Лучший результат на 400-метровке комплексом показал россиянин Вахтанг Багатурия.
Победы среди девушек одержали Алина Змушко (200 м брассом), Владислава Шаенко (100 м вольным стилем), Дарья Куклина (400 м комплексом), Анастасия Шкурдай (100 м на спине), Анастасия Кулешова (50 м баттерфляем) и Елизавета Акшаева (400 м вольным стилем).
В смешанной комбинированной эстафете 4х100 м победил квартет из Минска. В субботу в столице состоится восемь финалов, национальное первенство завершится 8 ноября. Вместе с белорусами на турнире выступают пловцы из России, Сербии, Азербайджана, Армении и Казахстана.-0-
Спорт
Шиманович и Змушко одержали победы во второй день ЧБ по плаванию на короткой воде
06 ноября 2026, 20:03
Шиманович и Змушко одержали победы во второй день ЧБ по плаванию на короткой воде
Фото Белорусской федерации плавания
Фото Белорусской федерации плавания
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