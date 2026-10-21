Шевченко признан лучшим игроком 25-го тура футбольного чемпионата Беларуси

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ассоциация "Белорусская федерация футбола" подвела итоги 25-го тура национального чемпионата, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Лучшим игроком признан нападающий мозырской "Славии" Евгений Шевченко. В гостевом поединке с бобруйской "Белшиной" 30-летний форвард вышел на замену в конце первой половины встречи, когда мозыряне проигрывали со счетом 1:2. После перерыва во многом благодаря удачной игре Евгения Шевченко гости сумели не только отыграться, но и добыть волевую викторию с результатом 4:2. В активе Шевченко забитый мяч и результативная передача.

В этом же матче был забит и самый красивый гол минувшего тура. Его автором стал полузащитник мозырской команды Кирилл Черноок, который на 35-й минуте эффектным ударом поразил ворота бобруйчан. После этой победы "Славия" набрала 28 очков и занимает десятое место в турнирной таблице.

Лидирует действующий чемпион страны "МЛ Витебск", в активе которого 53 очка после 24 проведенных встреч. На один балл отстает минское "Динамо", у футболистов "Ислочи" 49 очков. Внизу таблицы находится новополоцкий "Нафтан", набравший 17 очков, на два балла больше у могилевского "Днепра".

В следующем туре встречаются:

23 октября

"Минск" - "Барановичи";

24 октября

"Гомель" - "Динамо" (Минск), "Нафтан" - "Ислочь" (Минский район), БАТЭ (Борисов) - "Белшина", "Витебск" - "МЛ Витебск";

25 октября

"Арсенал" - "Днепр", "Славия" - "Торпедо-БелАЗ" (Жодино), "Неман" (Гродно) - "Динамо" (Брест).-0-