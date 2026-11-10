Шатаут Фукале и голы в третьем периоде принесли "Динамо" победу над "Авангардом"

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минские динамовцы впервые сыграли "на ноль" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/27, сообщает корреспондент БЕЛТА.В последнем домашнем поединке ноября минчане принимали омский "Авангард". В первом и втором периодах хоккеисты команд не сумели порадовать зрителей голами, первая шайба была заброшена на 47-й минуте встречи - отличился форвард "Динамо" Ретт Гарднер. До этого хозяева трижды не реализовали большинство.В концовке заключительной трети перевес "зубров" упрочил Тай Смит, после чего уже пустые ворота омичей поразили Сергей Кузнецов и Ксавье Уэлле. Итог игры - 4:0, столичный клуб прервал серию из трех поражений и впервые в сезоне победил всухую. Голкипер минчан Зак Фукале отразил все 27 бросков гостей."Зубры" вместе со СКА и московским "Динамо" набрали по 25 баллов, три команды делят 7-9-е места в Западной конференции. Далее подопечных Сергея Брылина ожидает шестиматчевое гостевое турне, которое стартует 13 ноября с поединка против питерских "армейцев".-0-Фото Сергея Шелега