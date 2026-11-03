Шашисты Тихонов и Швед стали двукратными чемпионами мира-2026 среди юниоров





Во второй день турнира состоялись соревнования по рапиду. Победы среди юниоров до 20 лет одержали наши Артем Тихонов и Евгения Швед, которые накануне были лучшими в блице. Серебро ЧМ в быстрых шашках среди юношей до 17 лет взял Павел Бокий, третьи места в своих категориях заняли Виктория Николаева, Георгий Таранин (оба - U27) и Ярослав Горбачев (U9).





2 ноября на планетарном форуме в Турции наши спортсмены завоевали восемь наград (4-1-3) в молниеносной программе. С 4 по 10 ноября участники чемпионата мира по шашкам-64 определят призеров в классической игре.-0-

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шестеро белорусов завоевали медали в быстрых шашках на молодежном чемпионате мира на 64-клеточной доске в Турции, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минспорта.