Шашисты из Беларуси завоевали шесть наград чемпионата мира

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы завоевали шесть медалей чемпионата мира по шашкам-64, который проходил в Московской области РФ, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минспорта.



Последние комплекты наград были разыграны в классической игре. Золото среди женщин взяла белоруска Виктория Николаева, у мужчин серебро и бронзу выиграли Андрей Валюк и Георгий Таранин. В сумме за три программы (молниеносная, быстрая, классическая) наши шашисты добыли шесть медалей (3-1-2). Ранее чемпионами мира стали Игорь Михальченко (блиц) и Артем Тихонов (рапид).



В общем зачете команда Беларуси заняла второе место после России. Всего участие в чемпионате мира по шашкам-64 в Химках приняли более 80 спортсменов из 28 стран.-0-