Шарангович забросил единственную шайбу "Калгари" в матче против "Сиэтла"

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шайба Егора Шаранговича не помогла "Калгари" одержать победу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.





Выездной поединок "огоньков" против "Сиэтла" закончился поражением канадского клуба в овертайме со счетом 1:2. Шарангович отличился на 13-й минуте первого периода, этот гол стал для Егора третьим в 16 матчах сезона. Также в активе белоруса два ассистентских балла. "Калгари" идет 11-м в Западной конференции, следующую игру команда проведет 7 ноября в гостях у "Анахайма".-0-