Шарангович принес "Калгари" победу над чемпионом НХЛ

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Егор Шарангович забросил вторую шайбу в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги сезона-2026/27, сообщает корреспондент БЕЛТА.



Вечером 18 октября (в ночь на 19 октября по минскому времени) клуб белоруса "Калгари" принимал действующего обладателя Кубка Стэнли "Каролину". После двух периодов команды шли вровень, за четыре с половиной минуты до конца заключительной трети гол Шаранговича принес хозяевам победу - 3:2.



За матч Егор нанес шесть бросков (больше всех в команде) и по итогам встречи был признан третьей звездой. В восьми играх сезона у белоруса 4 (2+2) очка. "Калгари" идет предпоследним в Западной конференции, следующий поединок канадский клуб проведет 23 октября.-0-