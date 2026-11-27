В пятницу, 27 ноября, клуб белоруса "Калгари" на выезде проиграл "Нью-Джерси" (3:5), ведя после двух периодов со счетом 3:2. Шарангович ассистировал партнерам при первом и третьем взятиях ворот своей бывшей команды. В текущем сезоне Егор набрал 14 (6+8) результативных баллов в 27 матчах. Канадский клуб идет 11-м в Западной конференции, 29 ноября "огоньки" встретятся с "Рейнджерс".-0-
Спорт
27 ноября 2026, 23:54
Шарангович набрал два ассистентских балла в матче "Калгари" с "Нью-Джерси"
Егор Шарангович. Фото из архива "NJDevils"
27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Егор Шарангович заработал два очка в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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