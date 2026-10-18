Шарамков вышел в финал чемпионата мира в вольных упражнениях

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Егор Шарамков стал финалистом чемпионата мира по спортивной гимнастике в голландском Роттердаме, сообщает корреспондент БЕЛТА.



На главном старте сезона лидер нашей мужской команды был представлен в двух дисциплинах. В вольных упражнениях Егор набрал 14,100 балла и стал шестым среди 142 участников. В финал, который пройдет 24 октября, отобралась восьмерка сильнейших. В сезоне 2026 года белорус выиграл общий зачет Кубка мира в этом виде программы.



В опорном прыжке Шарамков показал девятый результат и является первым запасным. В многоборье наш Даниил Твардовский занял 79-е место, Данила Григорчук - 86-й. Женская команда Беларуси начнет выступления на чемпионате мира в Роттердаме 19 октября, за места в финалах поспорят пять наших девушек.-0-