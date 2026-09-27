Шарамков стал вторым в опорном прыжке на парижском этапе Кубка вызова

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Егор Шарамков завоевал серебряную медаль финального этапа мирового Кубка вызова по спортивной гимнастике 2026 года в Париже, сообщает корреспондент БЕЛТА.



Медали в опорном прыжке оспаривали восемь лучших участников по итогам квалификации. В финале первую попытку Егора судьи оценили в 14,366 балла, за второй прыжок белорус получил 14,033 очка. Средний результат в 14,199 балла принес Шарамкову серебро, победу одержал украинец Назар Чепурный (14,400), тройку дополнил итальянец Томмазо Бруньями (13,966).



Ранее в нынешнем году Егор взял две медали этапов Кубка мира в вольных упражнениях (1-1-0) и выиграл общий зачет в этом виде программы. Также нашу мужскую команду в Париже представлял Богдан Ильинков, который вошел в топ-20 на параллельных брусьях и перекладине.



У девушек бронзу в упражнении на разновысоких брусьях завоевала белоруска София Штыхецкая, ее соотечественница Каролина Федонюк замкнула восьмерку финалисток в опорном прыжке. Этап мирового Кубка вызова во Франции был последним крупным стартом перед планетарным форумом по спортивной гимнастике, который пройдет в Нидерландах с 17 по 25 октября.-0-