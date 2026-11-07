Шамшурин с рекордом Беларуси выиграл 200-метровку баттерфляем на чемпионате страны 

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пловец Иван Шамшурин переписал национальный рекорд на дистанции 200 м баттерфляем на короткой воде, сообщает корреспондент БЕЛТА.



На проходящем в Минске чемпионате Беларуси по плаванию на короткой воде Шамшурин одержал победу в финале на своей коронной дистанции с результатом 1 мин. 52,48 сек. Иван на пять сотых секунды превзошел собственное национальное достижение, установленное год назад в Санкт-Петербурге.



Также золотые медали чемпионата страны 7 ноября завоевали Владислав Макаревич (100 м вольным стилем), Анастасия Шкурдай (50 м на спине) и Ксения Мастович (800 м). В решающем заплыве на полтиннике брассом Антон Кнышев на 0,02 сек. опередил лидера сборной Илью Шимановича.



Турнир в столице завершится в воскресенье, участие в чемпионате вместе с белорусами принимают пловцы из России, Сербии, Азербайджана, Армении и Казахстана. Соревнования являются этапом подготовки к чемпионату мира по плаванию на короткой воде, который в начале декабря примет Китай.-0-