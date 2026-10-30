Шайбы белорусов принесли минскому "Динамо" победу над "Трактором"

Челябинцы успели огорчить Зака Фукале во второй раз, но перевести игру в овертайм не смогли. Финальный счет - 3:2 в пользу "Динамо". Столичный клуб набрал 22 очка и поднялся на седьмое место Западной конференции, "Трактор" замыкает таблицу Востока. Домашнюю серию "зубров" завершит дерби с московскими одноклубниками 1 ноября.-0-

Фото Сергея Шелега Фото Сергея Шелега

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минские динамовцы выиграли последний домашний матч октября в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги сезона-26/27, сообщает корреспондент БЕЛТА.Во втором поединке домашней серии столичный клуб встречался с челябинским "Трактором". В первом периоде команды обошлись без голов. В следующем отрезке игры подопечные Сергея Брылина трижды играли в большинстве, однако снова не сумели поразить ворота соперника.Как оказалось, самое интересное команды отложили на заключительную треть. Уже на 26-й секунде периода в меньшинстве отличился лучший снайпер минчан в сезоне Даниил Сотишвили, но четыре минуты спустя уральцы отыгрались. Еще через три минуты Сергей Кузнецов вновь вывел хозяев вперед, и практически вдогонку Владимир Алистров забросил третью шайбу.