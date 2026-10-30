Шайбы белорусов принесли минскому "Динамо" победу над "Трактором"

Во втором поединке домашней серии столичный клуб встречался с челябинским "Трактором". В первом периоде команды обошлись без голов. В следующем отрезке игры подопечные Сергея Брылина трижды играли в большинстве, однако снова не сумели поразить ворота соперника.
Челябинцы успели огорчить Зака Фукале во второй раз, но перевести игру в овертайм не смогли. Финальный счет - 3:2 в пользу "Динамо". Столичный клуб набрал 22 очка и поднялся на седьмое место Западной конференции, "Трактор" замыкает таблицу Востока. Домашнюю серию "зубров" завершит дерби с московскими одноклубниками 1 ноября.-0-
Фото Сергея Шелега