Шайбы белорусов и гол вратаря Бояркина помогли "Адмиралу" обыграть СКА

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские хоккеисты внесли вклад в победу дальневосточного "Адмирала" в матче регулярного чемпионата КХЛ против СКА, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Поединок "моряков" с "армейцами" прошел во Владивостоке. Егор Чезганов вывел хозяев вперед на 9-й минуте встречи, а в начале второго периода Иван Янченко удвоил перевес. Матч в итоге закончился со счетом 4:0 в пользу "Адмирала". Точку в игре броском в пустые ворота поставил казахстанский голкипер клуба Никита Бояркин, став шестым вратарем в истории лиги с таким достижением.
Также Чезганов отметился в этом матче голевой передачей. В 20 играх сезона Егор набрал 12 (5+7) очков, в активе Янченко 8 (5+3) баллов в 17 поединках. Команда из Владивостока занимает шестое место в Восточной конференции, петербуржцы идут девятыми на Западе, на один пункт отставая от минского "Динамо".-0-