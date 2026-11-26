26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Егор Шарангович забросил шестую шайбу в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги сезона-2026/27, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Клуб белоруса "Калгари" в гостях обыграл "Питтсбург", Шарангович установил итоговый счет матча (6:3) точным броском в пустые ворота за две минуты до финальной сирены. Егор закончил встречу с показателем полезности "+1", в 26 матчах сезона форвард набрал 12 (6+6) баллов.
Также в НХЛ "Вашингтон" с братьями Протасами в составе победил "Филадельфию" (7:3), а "Чикаго" при участии Артема Левшунова был сильнее "Сиэтла" (3:1).
В Американской хоккейной лиге "Тусон" Егора Борикова и Вадима Мороза справился с "Техасом" (3:1). "Лихай Вэлли" с Алексеем Колосовым в воротах уступил "Провиденсу" (3:5), а "Абботсфорд" с Никитой Толопило на последнем рубеже проиграл "Хендерсону" (1:4).-0-