Шайба Протаса помогла "Вашингтону" выиграть предсезонный матч

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Братья Алексей и Илья Протасы сыграли во втором спарринге "Вашингтона" перед новым сезоном Национальной хоккейной лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.



Матч с "Филадельфией" столичный клуб выиграл со счетом 5:2, братья выходили на лед в одном звене. Алексей стал автором первого гола своей команды в большинстве, Илья однажды бросил по воротам и получил две минуты штрафа. Белорусы из "Филадельфии" Алексей Колосов и Данила Климович в заявку на игру не вошли.



Также минувшей ночью "Чикаго" с Артемом Левшуновым в составе в овертайме победил "Миннесоту" (4:3). Белорусский защитник сделал три силовых приема, заблокировал один бросок и совершил один перехват. Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги стартует 30 сентября.-0-