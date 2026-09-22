22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Братья Алексей и Илья Протасы сыграли во втором спарринге "Вашингтона" перед новым сезоном Национальной хоккейной лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Матч с "Филадельфией" столичный клуб выиграл со счетом 5:2, братья выходили на лед в одном звене. Алексей стал автором первого гола своей команды в большинстве, Илья однажды бросил по воротам и получил две минуты штрафа. Белорусы из "Филадельфии" Алексей Колосов и Данила Климович в заявку на игру не вошли.
Также минувшей ночью "Чикаго" с Артемом Левшуновым в составе в овертайме победил "Миннесоту" (4:3). Белорусский защитник сделал три силовых приема, заблокировал один бросок и совершил один перехват. Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги стартует 30 сентября.-0-
Спорт
22 сентября 2026, 09:34
Шайба Протаса помогла "Вашингтону" выиграть предсезонный матч
Алексей и Илья Протасы. Фото Capitals
Новости рубрики Спорт
Главное
Топ-новости
Киев подрывает защиту собственных граждан. МИД о денонсации Украиной договора о радиационной безопасности
"Красота - это не только внешность, но и чистота души". Как белоруска готовится к престижному конкурсу Miss Global
"Нет вопросов, которые бы остались без ответов". Жители Гомельской области о диалоге с местными властями
С нами интереснее