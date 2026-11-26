26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минские динамовцы удачно окончили очередную выездную серию в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.



Последний гостевой матч месяца подопечные Сергея Брылина проводили в Уфе против "Салавата Юлаева", место в воротах "зубров" занял Евгений Прохоров. Стартовая треть завершилась с минимальным преимуществом минчан 1:0, точный бросок нанес Станислав Галиев. Эта шайба стала для россиянина десятой в сезоне, что является лучшим показателем среди динамовцев.



На 37-й минуте встречи Тай Смит удвоил перевес гостей, но всего через 50 секунд уфимцы вернули на табло разницу в один гол. В начале третьего периода хоккеисты "Салавата" отыгрались, а еще спустя пять минут вышли вперед при игре в большинстве - 3:2. Вскоре шанс реализовать лишнего представился уже нашей команде, и этой возможностью "зубры" воспользовались - отличился лучший бомбардир клуба Крис Тирни.



Основное время так и закончилось вничью, а в овертайме победу "Динамо" со счетом 4:3 принес Алекс Лимож. Столичный клуб набрал 33 очка и поднялся на седьмое место в Западной конференции, обойдя "Шанхайских Драконов". В следующем месяце минчане проведут девять матчей - и все на родном льду. Самую продолжительную домашнюю серию сезона откроет поединок с "Адмиралом" 2 декабря.-0-