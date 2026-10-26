26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский нападающий "Автомобилиста" Роман Горбунов продлил результативную серию в регулярном чемпионате КХЛ, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Уральский клуб на своем льду был сильнее "Барыса" со счетом 4:1, Горбунов стал автором третьего гола своей команды, реализовав большинство в начале второго периода. Форвард национальной сборной продлил серию с набранными очками до трех матчей (2+1), при этом первой шайбы в сезоне Роману пришлось ждать полтора месяца.
Также 26 октября "Трактор" дома обыграл "Сибирь" с результатом 2:1. В таблице Восточной конференции клубы из Астаны (21 балл), Екатеринбурга (20), Челябинска (18) и Новосибирска (17) занимают места с шестого по девятое.-0-
Спорт
26 октября 2026, 20:42
Шайба Горбунова помогла "Автомобилисту" обыграть "Барыс"
Скриншот видео ХК "Автомобилист"
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