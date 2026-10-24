Шайба Энаса в овертайме принесла "Динамо" победу над "Торпедо"

Последний гостевой поединок месяца минчане проводили в Нижнем Новгороде против "Торпедо". Стартовую треть "зубры" закончили с минимальным отставанием 0:1, в начале второго периода Сергей Кузнецов сравнял цифры. Незадолго до ухода на перерыв волжане снова поразили ворота минчан, но шайба была заброшена при игре высоко поднятой клюшкой и тем самым была отменена.
Выявить победителя в основное время не удалось, а в овертайме викторию "Динамо" принес Сэм Энас - 2:1. Американец отличился голом впервые в этом месяце, столичный клуб прервал серию поражений в КХЛ. "Зубры" вернулись на седьмое место Западной конференции, далее минчан ожидают три подряд игры дома - 28 и 30 октября, а также 1 ноября.-0-