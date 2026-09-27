Шайба белоруса Чезганова не помогла "Адмиралу" прервать серию неудач в КХЛ

В воскресенье, 27 сентября, дальневосточный клуб принимал нижнекамский "Нефтехимик". После стартовой трети "моряки" вели со счетом 2:0, но в итоге уступили - 3:5. Чезганов стал автором первого гола своей команды и продлил серию с набранными очками до трех матчей. Всего у белоруса 5 (3+2) баллов в девяти играх сезона.
"Адмирал" проиграл третий поединок подряд, а "Нефтехимик" добыл третью победу за пять дней и поднялся на первое место в таблице Восточной конференции. За нижнекамский клуб выступает наш защитник Владислав Еременко, который в восьми матчах чемпионата заработал три ассистентских балла.-0-