"Шахтер" забросил семь шайб "Металлургу" и вернул лидерство в экстралиге 

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Матч "Металлурга" и "Шахтера" в Жлобине завершил игровую программу 14-го тура регулярного чемпионата белорусской хоккейной экстралиги сезона-2026/27, сообщает корреспондент БЕЛТА.



По ходу поединка солигорчане вели со счетом 6:1, но в концовке действующие чемпионы сумели уйти от разгромного поражения. В итоге 7:4, "Шахтер" выиграл четвертый поединок подряд. По две шайбы за "горняков" забросили Егор Чижиков и Марк Ярута.



Также 18 октября "Неман" обыграл "Могилев" (6:2) и продлил серию побед до шести. "Динамо-Молодечно" благодаря хет-трику Владислава Суркова одолело "Локомотив" (5:3). После 14 туров регулярного чемпионата положение в верхней части экстралиги выглядит так:



1. "Шахтер" (23 балла);



2. "Славутич" (22);



3. "Металлург" (21);



4-5. "Брест", "Динамо-Молодечно" (по 20);



6. "Гомель" (18).



На одно очко от "рысей" отстает "Витебск", по 15 баллов набрали "Авиатор", "Неман" и "Лида". На приличном расстоянии от топ-10 идут "Могилев" (8), "Локомотив" (7), "Юность" (5) и "Химик" (3). Следующие матчи в чемпионате Беларуси по хоккею состоятся 21 октября.-0-