"Шахтер" прервал победную серию "Металлурга" в экстралиге

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Шахтер", "Неман" и "Динамо-Молодечно" одержали победы в матчах 13-го тура регулярного чемпионата белорусской хоккейной экстралиги сезона-2026/27, сообщает корреспондент БЕЛТА.



Солигорчане на выезде встречались с действующим чемпионом страны "Металлургом". После первого периода хозяева вели со счетом 2:0, но во втором отрезке гости сравняли цифры. В третьей 20-минутке и овертайме соперники обошлись без голов, исход поединка решился в серии буллитов, где точнее оказались игроки "Шахтера" - в итоге 3:2. "Горняки" остановили победную серию жлобинчан на отметке в четыре игры и сравнялись с "Металлургом" на первом месте в экстралиге.



Также 16 октября "Неман" выиграл пятый поединок кряду - гродненцы дома "всухую" разобрались с "Могилевом" (4:0). Две шайбы за "Неман" забросил трехкратный обладатель Кубка Гагарина россиянин Ярослав Косов, который проводил дебютный матч в форме гродненского клуба. Параллельно "Динамо-Молодечно" нанесло оршанскому "Локомотиву" пятое поражение подряд, на своем льду "бело-голубые" были сильнее со счетом 3:1.-0-