"Шахтер" и "Славутич" одержали победы в матчах хоккейной экстралиги

Солигорчане на выезде встречались с оршанским "Локомотивом". Уже в стартовой трети гости отправили в чужие ворота четыре шайбы, поединок в итоге окончился победой "Шахтера" со счетом 8:1. Дубль за "горняков" оформил Алексей Сергеев. Солигорский клуб выиграл третий матч кряду на старте сезона.
Обладатель Кубка Салея "Славутич" только спустя неделю после старта регулярки набрал первые очки - смоляне в Барановичах крупно обыграли "Авиатор" (8:4). Также 16 сентября первую победу в новом сезоне одержала "Юность" - минчане в гостях были сильнее "Могилева" (3:2).
Северное дерби "Витебска" и "Химика" ушло за пределы основного времени. Новополочане отыграли отставание в два гола, но потерпели поражение в овертайме - 2:3. Автором решающей шайбы у "медведей" стал Евгений Астанков. 17 сентября матчи экстралиги примут Гродно, Брест и Молодечно.-0-