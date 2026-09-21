"Шахтер" и "Металлург" продлили победные серии в хоккейной экстралиге

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Солигорский "Шахтер" и жлобинский "Металлург" продолжают идти без поражений в регулярном чемпионате белорусской хоккейной экстралиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.



Солигорский клуб на своем льду "всухую" переиграл "Могилев" - 3:0, двадцатилетний вратарь "горняков" Павел Рудович отразил все 23 броска гостей. Автором одного из голов "Шахтера" стал форвард Никита Веренич, который отличился в каждом из пяти победных матчей со старта чемпионата. В сумме за три последних поединка солигорчане забросили 18 шайб, пропустив всего лишь две.



Параллельно "Металлург" гостил у барановичского "Авиатора", который еще ни разу не обыгрывал команду из Жлобина. "Летчики" были очень близки к сенсации - основное время закончилось вничью, но в серии буллитов чемпионы Беларуси все же взяли свое (3:2). С десятью очками после пяти туров "Металлург" и "Шахтер" лидируют в экстралиге, "Авиатор" замыкает таблицу.-0-