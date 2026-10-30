"Шахтер" дважды за три дня проиграл "Гомелю" и уступил лидерство в экстралиге "Металлургу"

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Матчи в четырех городах страны завершили программу 18-го тура регулярного чемпионата белорусской хоккейной экстралиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.



Солигорский "Шахтер" дома уступил "Гомелю" со счетом 2:3, дважды за рысей отличился Евгений Сапельников. Второе за трое суток поражение не позволило "горнякам" вернуться на первое место - его теперь единолично занимает "Металлург", который благодаря дублям Юрия Веремеенко и Александра Тимирева в гостях разобрался с "Локомотивом" (5:1).



Параллельно "Лида" на выезде минимально одолела "Витебск" (1:0), победу "рыцарям" принесли гол форварда Никиты Ремезова и шатаут вратаря Сергея Бронникова. В еще одном матче пятницы "Авиатор" в Барановичах в серии буллитов обыграл "Динамо-Молодечно" (3:2).



После 18 туров положение команд в верхней части турнирной таблицы экстралиги выглядит так:



1. "Металлург" (29 очков);



2-3. "Славутич", "Шахтер" (по 27);



4-6. "Брест", "Гомель", "Динамо-Молодечно" (по 25).



Следующие матчи в чемпионате Беларуси по хоккею состоятся 2 ноября.-0-