23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Череповецкая "Северсталь" обыграла "Сибирь" в единственном матче дня в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.





Встречу "снеговиков" со "сталеварами" принял Новосибирск. В стартовой трети хозяева отыграли отставание в две шайбы, равный счет продержался весь второй период. В заключительной 20-минутке хоккеисты "Северстали" вновь отличились дважды, на этот раз сибиряки ответить не смогли. Итог поединка - 4:2 в пользу череповчан.





Белорусский форвард клуба Александр Скоренов провел на льду 20 минут и прервал трехматчевую серию с набранными очками. "Северсталь" выиграла шестой поединок подряд и закрепилась на третьем месте в таблице Западной конференции. "Сибирь" идет десятой на Востоке, отставая от зоны плей-офф на три балла.





24 ноября в регулярном чемпионате КХЛ состоятся пять игр, в том числе встреча минского "Динамо" с "Металлургом" в Магнитогорске (начало в 17.00 по белорусскому времени).-0-