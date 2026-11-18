18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столице Узбекистана Ташкенте в четверг стартует чемпионат мира по дзюдо среди спортсменов не старше 20 лет с участием белорусов, сообщает корреспондент БЕЛТА.



В состав нашей команды вошли семеро атлетов. Это победитель этапа юниорского Кубка Европы Григорий Зурначян (до 60 кг), победитель юниорского Гран-при Станислав Ольхов (до 81 кг), а также призеры международных турниров в категории U21 Арина Макеенко (до 48 кг), Диана Григоренко (до 52 кг), Софья Лисовская (до 63 кг), Роман Кузнецов (до 66 кг) и Арсений Гладких (до 73 кг).



В первый соревновательный день, 19 ноября, на татами выйдут четверо представителей Беларуси, в пятницу за медали планетарного форума поспорят трое наших дзюдоистов. Всего чемпионат мира среди юниоров не старше 20 лет собрал в Ташкенте почти 600 спортсменов из 78 стран.-0-