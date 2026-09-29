29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стал известен состав белорусской делегации на IV летние юношеские Олимпийские игры, которые пройдут в столице Сенегала Дакаре, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК.
На основании предложений от национальных федераций НОК выразил готовность заявить спортсменов в 15 видах спорта. Однако значительная часть квот была направлена Международным олимпийским комитетом на развитие и популяризацию спорта в Африке, поэтому для белорусской делегации было выделено семь мест в шести дисциплинах.
Нашу страну в столице Сенегала представят Георгий Соловей (брейк-данс), Александра Князева (дзюдо), Полина Белявская, Максим Машлякевич (оба - плавание), Глеб Акуневич (стрельба из лука), Денис Маслов (фехтование) и Богдан Алиев (тхэквондо). Шефом миссии назначен начальник международного отдела НОК Василий Юрчик.
IV летние юношеские Олимпийские игры пройдут с 31 октября по 13 ноября 2026 года. Участие в соревнованиях примут около 2700 спортсменов из 207 стран, которые разыграют медали в 25 видах спорта. Белорусская команда выступит в Дакаре с национальной символикой.-0-
Спорт
29 сентября 2026, 14:52
Семь белорусов в шести видах спорта выступят на юношеской Олимпиаде в Сенегале
Фото НОК Беларуси
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