Сборные Андорры и Мальты откроют новый сезон Лиги наций УЕФА

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольных аренах Европы стартует пятый сезон Лиги наций УЕФА, сообщает корреспондент БЕЛТА.



В первом матче нового сезона сыграют представители четвертого по силе дивизиона: в группе 1 лиги D сборная Андорры примет на своем поле команду Мальты (начало в 19.00). В этой группе также сыграют футболисты Гибралтара. Центральным поединком сегодняшнего игрового дня станет встреча команд лиги А - в Амстердаме сборная Нидерландов сыграет с Германией (начало в 21.45). Оба этих матча будут транслироваться в прямом эфире телеканала "Спорт ТВ".



Сборная Беларуси выступит в третьем по рангу дивизионе - лиге C. Свой стартовый поединок нового сезона в группе C1 подопечные Виктора Ганчаренко проведут 26 сентября в Тиране против албанцев. В другом матче этого квартета футболисты Сан-Марино примут на своем поле финнов.



На первом этапе участники Лиги наций разделены на четыре дивизиона: в лигах A, B и C будет по четыре квартета, а в лиге D сформированы две группы по три команды в каждой. Групповые этапы завершатся 17 ноября. Весной 2027 года борьбу за награды продолжат команды, занявшие 1-2-е места в лиге A. Четвертьфиналы состоятся в марте, а затем четыре лучшие сборные выйдут в финальную стадию, которая пройдет в июне.



Победители лиги B выйдут в лигу A, четыре лучшие команды лиги C перейдут в лигу B. Кроме того, в связи с изменением формата турнира все команды лиги D получат пропуска в лигу C. Начиная с сезона-2028/29 участники Лиги наций УЕФА будут разделены на три лиги. В каждом из трех дивизионов A, B, C будет сформировано по три группы из шести команд.



Триумфатором Лиги наций дважды становилась сборная Португалии (2019, 2025), по разу ее выигрывали футболисты Франции (2021) и Испании (2023).-0-