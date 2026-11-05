Сборная Беларуси-U20 по хоккею выиграла матч открытия Кубка Будущего в Санкт-Петербурге

В матче открытия молодежная сборная Беларуси встречалась с командой Казахстана - U20. Первый период белорусы оставили за собой благодаря шайбе Владимира Сивирчукова, на старте второй трети соперники отыгрались, но до перерыва Владимир Карабаев и Кирилл Лозовский довели перевес нашей сборной до двух голов - 3:1.
В заключительной 20-минутке хоккеисты обеих команд нанесли по два точных броска, за Беларусь-U20 забрасывали Ярослав Антонов и Роман Ламан. Финальный счет - 5:3, лучшим игроком в составе нашей сборной был признан Юрий Руммо.
7 ноября подопечные Евгения Летова сыграют с командой России - U18, а 8 ноября сойдутся с российской молодежкой (U20). 6 ноября в Санкт-Петербурге пройдет турнир в формате 3х3. Костяк нашей сборной составили игроки бобруйского "Динамо-Шинника", также в ростере хоккеисты минского "Динамо", клубов экстралиги и других команд МХЛ.-0-