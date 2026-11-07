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Сборная Беларуси-U18 по хоккею взяла серебро Кубка ПСК, у команды U17 - бронза 

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Логотип БелТА
Спорт
07 ноября 2026, 17:33

Сборная Беларуси-U18 по хоккею взяла серебро Кубка ПСК, у команды U17 - бронза 

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Юниорские сборные Беларуси по хоккею стали призерами традиционного международного турнира "Кубок Президентского спортивного клуба" в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Участие в турнире вместе со сборными Беларуси U17 и U18 приняли юниорская команда Казахстана и юношеская сборная России. В двух стартовых турах старший белорусский состав и российские юноши одержали по две победы, обладатель трофея определился 7 ноября в очном матче лидеров. Сильнее со счетом 3:2 оказалась Россия-U16, обе шайбы за хозяев забросил Иван Драпиковский.
Третье место Кубка ПСК заняла младшая команда белорусов, которая в серии послематчевых бросков одолела казахов (3:2). В основное время отличились наши Глеб Жемойтин и Михаил Ермашов, победу по буллитам принес Арсений Рубан. Лучшим вратарем турнира стал Джан Экмен (Беларусь-U17), самым ценным игроком был признан Владислав Лихачев (Беларусь-U18).

Также 6 и 7 ноября в "Чижовка-Арене" состоялись спарринги между командой Минска и женской сборной России. В пятницу сильнее с результатом 6:2 были минчане, сутки спустя девушки взяли убедительный реванш (7:2).

Кубок Президентского спортивного клуба по хоккею проводится с 2007 года, белорусы выигрывали трофей семь раз (2008, 2009, 2014, 2021, 2022, 2023, 2025). Для юниорской сборной нашей страны домашний турнир стал этапом подготовки к чемпионату мира-U18, который пройдет в США весной 2027 года.-0- 
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