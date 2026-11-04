Сборная Беларуси-U18 по хоккею победила Казахстан на старте Кубка Президентского спортивного клуба

В первый день турнира в столице 4 ноября команда Беларуси-U18 встречалась со сверстниками из Казахстана. Уже к 10-й минуте хозяева уступали со счетом 0:2, но в конце стартовой трети отыгрались усилиями Максима Снопко и Никиты Карпеева. После перерыва дубль оформил Владислав Лихачев, гости сумели ответить только одним голом. В итоге 4:3 в пользу наших хоккеистов.
В матче открытия Кубка ПСК сборная Беларуси-U17 была разгромлена юношеской командой России (U16) с результатом 1:8, единственную шайбу за хозяев забросил Максим Макаренко. 5 ноября в "Чижовка-Арене" определятся призеры турнира в формате 3х3, основной розыгрыш продолжится 6 и 7 ноября.
Кубок Президентского спортивного клуба был впервые проведен в 2007 году, белорусские хоккеисты выигрывали трофей семь раз (2008, 2009, 2014, 2021, 2022, 2023, 2025). Для юниорской сборной нашей страны турнир в Минске является одним из этапов подготовки к чемпионату мира-U18, который пройдет в США весной 2027 года.-0-