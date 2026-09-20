20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужская юношеская сборная Беларуси по волейболу заняла первое место на международном арктическом турнире "Кубок Губернатора Ямала", сообщает корреспондент БЕЛТА.
На групповом этапе турнира среди юношей не старше 15 лет наши волейболисты одержали три победы в трех матчах с одинаковым счетом 3:0 по сетам - белорусы были сильнее команд Московской области (25:20, 25:20, 25:19), Ханты-Мансийского автономного округа (25:16, 25:18, 25:19) и Санкт-Петербурга (25:21, 25:14, 25:19).
В полуфинале наши волейболисты не отдали ни одной партии сверстникам из Калининградской области (25:14, 25:12, 25:12), а в поединке за золотые медали вновь "под ноль" обыграли петербуржцев (25:17, 25:6, 25:18). Лучшим игроком Кубка Губернатора Ямала был признан белорус Томас Жукович.-0-
Спорт
20 сентября 2026, 22:14
Сборная Беларуси-U15 по волейболу выиграла Кубок Губернатора Ямала
Фото из архива bvf.by
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