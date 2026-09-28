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Сборная Беларуси по мини-футболу уступила словакам 

Опубликовано:

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Спорт
28 сентября 2026, 23:55

Сборная Беларуси по мини-футболу уступила словакам 

Фото из архива
Фото из архива
Фото из архива
28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по мини-футболу уступила команде Словакии во втором спарринге, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Вторая игра в словацком Гуменне прошла в равной борьбе - после первой половины встречи белорусы были впереди со счетом 3:2, но не удержали победу. Во втором тайме словаки перехватили инициативу и выиграли с минимальным преимуществом - 5:4. У гостей два мяча забил Юрий Дубков, по одному голу в активе Сергея Синицкого и Алексея Пинчука.
 
В первом контрольном матче белорусы обыграли словаков с крупным счетом 7:3. В составе победителей голевой дубль оформил Илья Манаенков, по одному разу отличились Александр Умпирович, Максим Батурин, Алексей Пинчук, Даниил Кривицкий и Руслан Гаркун.

Для белорусов встречи в Словакии стали одним из этапов подготовки к старту в отборочном турнире чемпионата мира 2028 года.

Сборная Беларуси свой первый поединок в квалификационной группе 6 проведет 20 октября 2026 года в гостях у команды Казахстана. Затем подопечные Александра Черника в номинально домашних встречах в Гуменне примут сборные Албании (6 ноября) и Казахстана (10 ноября). Последний матч основного отборочного этапа белорусы проведут 26 февраля 2027 года в Тиране. Напрямую в элитный раунд европейской квалификации выйдут победители 12 групп и четыре лучшие команды, которые финишируют вторыми. Остальные восемь обладателей вторых мест сыграют в стыковых матчах и определят еще четырех участников элитного этапа. По итогам отборочного турнира на чемпионате мира сыграют семь европейских сборных, но если право проведения финальной стадии будет доверено национальной ассоциации УЕФА, то ее сборная получит прямую путевку, и по итогам квалификации на чемпионат мира попадут только шесть европейских команд.-0- 
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